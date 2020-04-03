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Игра от «Мерседеса»: найди героев Гран-при Формулы-1 на картинке-раскраске

Игра от «Мерседеса»: найди героев Гран-при Формулы-1 на картинке-раскраске
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Мерседеса» устроила для болельщиков небольшую игру в «Твиттере». В немецкой команде предложили фанатам Формулы-1 проверить свою внимательность и найти героев и предметы на картинках к Гран-при Австралии и Бахрейна 2018 года. Нужные персонажи отмечены прямо на фото.

Для маленьких поклонников это изображение трансформировали в раскраску. Таким образом и дети, и взрослые могут участвовать в игре одновременно.

Картинка-раскраска к Гран-при Австралии:

Фото: Твиттер «Мерседеса»

Картинка-раскраска к Гран-при Бахрейна:

Фото: Твиттер «Мерседеса»

Цветные изображения доступны на странице «Мерседеса» в «Твиттере».

Напомним, из-за пандемии коронавируса первые семь гонок чемпионата Формулы-1 в сезоне-2020 были либо отложены, либо отменены. Этап в Монреале значится восьмым в календаре. Однако эксперты скептически оценивают возможность провести первую гонку сезона именно в Канаде.

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