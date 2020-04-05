Экклстоун порассуждал о возможности ухода «Уильямса» и «Хааса» из Ф-1 после 2020 года

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун не уверен, что команда «Хаас» сумеет пережить нынешний кризис. По его словам, руководитель конюшни Джин Хаас может попробовать продать коллектив. Экклстоун также порассуждал о перспективах «Уильямса».

«В „Хаасе“ и так подумывали о том, чтобы завершить выступления. Но, возможно, кто-то захочет приобрести команду. Что касается „Уильямса“, не знаю всей экономической ситуации команды. Но мне кажется, что Фрэнк Уильямс всегда найдёт выход. В жизни он справлялся с разными ситуациями и проходил через большие сложности.

Если инженерное подразделение команды продолжит работать, то с «Уильямсом» тоже всё будет в порядке, правда, в любом случае придётся сократить расходы", — приводит слова Экклстоуна турецкая редакция Motorsport.