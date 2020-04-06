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Росберг составил топ-5 лучших пилотов в истории Формулы-1

Росберг составил топ-5 лучших пилотов в истории Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Бывший чемпион Формулы-1, а ныне эксперт канала Sky F1 Нико Росберг поделился своей версией лучшей пятёрки пилотов за всю историю.

«Я назову Михаэля Шумахера. Мне довелось выступать с ним. Он настоящий универсал. Для меня Михаэль — лучший пилот всех времён. Далее идут Хуан-Мануэль Фанхио, Айртон Сенна, Льюис Хэмилтон и Ален Прост», — приводит слова Росберга Sky Sports.

Немец также добавил к этому списку ещё одного гонщика, хотя ему задали вопрос именно о пятёрке лучших пилотов.

«Но моим героем детства был Мика Хаккинен», — подчеркнул в конце Нико.

Напомним, Росберг завершил карьеру в Формуле-1 в конце 2016 года, став чемпионом мира. В настоящий момент он, как и большинство людей, находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Нико проводит время с семьёй в частном доме на Ибице.

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