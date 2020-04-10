Даниил Квят: Формуле-1 нужно больше олдскульных трасс, таких как в Зандворте

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят выразил мнение, что Формуле-1 нужно больше классических трасс в календаре. В качестве примера он привёл Зандворт.

«Мне очень нравилась трасса в Зандворте. Выступать на ней было потрясающе. Думаю, это был самый крутой трек. Старомодный и такой милый. Нам действительно нужны в календаре Формулы-1 такие олдскульные трассы.

Трек в Зандворте пришлось немного изменить, чтобы приспособить к современным стандартам безопасности. Посмотрим, как на нём будут вести себя машины Формулы-1. Полагаю, во время квалификации трасса всё ещё будет очень крутой. А вот в гонке — посмотрим. Прямые там довольно короткие. Может быть, с DRS и всем остальным у нас может получиться интересный Гран-при», — рассказал Квят в эфире «инстаграма» Pirelli Motorsport.