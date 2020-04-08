Квят слушает Талькова и Газманова и доволен причёской. Самые интересные ответы болельщикам

На фоне всемирного карантина Даниил Квят регулярно становится видеогостем различных прямых эфиров. Накануне гонщик «Альфа Таури» ответил на вопросы в «инстаграме» Sky Sports, а сегодня ответил на вопросы болельщиков уже на YouTube-канале своей команды. Мы отобрали самые интересные ответы Квята.

– Почему вы постриглись?

– Потому что так комфортно — это придаёт спортивный вид. Ну и просто я хотел сделать это — и сделал! Всё равно сейчас я не хожу в какие-нибудь рестораны. Но думаю, что сохраню такую причёску, когда мы снова начнём гоняться. С ней невероятно комфортно. Я ненавижу просыпаться с беспорядком на голове, а теперь такой проблемы больше нет.

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– Чем занимались перед эфиром?

– Стиркой. Когда не было карантина, я проводил очень много времени вне дома. Поэтому ко мне приходила девушка-клинер. Если честно, я сейчас ей звоню по несколько раз в день, раздражая её вопросами про стирку и так далее. Я многое знаю, но иногда есть сомнения, и я не хочу уничтожить свою одежду!

– Как поддерживаете форму на карантине?

– Нам разрешается бегать на улице — надеюсь, так будет и дальше. В определённых местах можно заниматься со своим спортивным инвентарём, но недалеко от дома. Я тренирую шею, чтобы она оставалась в форме.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

– Кого из нынешних пилотов Формулы-1 вы хотели бы видеть своим напарником?

– Алекс сидит в чате и давит на меня, так что, конечно, Алекс! Алекс, только ты!



– А кто был вашим лучшим напарником?

– Алекс!

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– Насколько сильно отличается новая машина «Альфа Таури» от прошлогодней?

– Я бы сказал, что в целом поведение машины осталось довольно похожим на прошлогоднюю. Немного изменилось поведение на входе в поворот, на торможении и так далее. Команда и я всегда пытаемся улучшить машину. Мы смогли найти прибавку во времени, но насколько большую, я не могу сказать точно. И пока непонятно, насколько свои автомобили улучшили другие и соответственно смогли ли мы улучшить наш болид достаточно.



– Есть ли должная скорость у двигателя «Хонды»? Кажется, что он звучит лучше всех.

– По звуку мы становимся чуть ближе к старым моторам, что мне нравится. В плане темпа похоже, что всё хорошо, дела идут как надо, но судить трудно. Нужно подождать несколько гонок, чтобы точно понять, где мы находимся. Мы думаем, что в этом аспекте находимся в миксе с остальными, но ещё до конца не ясны все наши сильные и слабые стороны.

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– Кто раньше станет чемпионом мира — Макс или Шарль?

– Почему нужно выбирать между ними? Есть и другие варианты.



– Какие у вас были ощущения от первого подиума в карьере в Венгрии-2015?

– Конечно, ощущения сумасшедшие. У тебя в голове проносится множество вещей, чувствуешь, что добился большого достижения. Есть и ощущение облегчения: добраться до Формулы-1 — это одно, а подиум — уже следующий уровень. Конечно, потом ты уже хочешь первой победы и так далее.



– У вас есть мечта в Формуле-1, которую вы ещё не реализовали?

– Конечно. Это нормально — всегда желать большего. У меня есть несколько подиумов, но хочется первой победы и, надеюсь, чемпионства. Но надо сохранять спокойствие, продолжать упорно работать. Тогда, надеюсь, однажды всё получится.

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– Ваш любимый российский город? Вам понравилось бы выступать в Санкт-Петербурге?

– Если это произойдёт, то будет мегакруто. Конечно, автодром в Сочи по-прежнему великолепен, но если говорить о Санкт-Петербурге, я всегда отмечал, что он ближе к Европе. Больше людей из скандинавских стран смогут посетить наш этап. И это будет здорово. Думаю, что это немного приблизит Россию к миру гонок.

Что касается любимого российского города, то я был в Новгороде, и мне очень понравилось. Не очень большой город, но очень чистый, хороший.



– Если вам нужно выбрать всего одну трассу, на которой вы будете выступать до конца жизни, то какую предпочтёте?

– Наверное, Спа, ведь там есть всё: там захватывающе пилотировать, интересные гонки. Гонщикам там никогда не станет скучно. Болельщикам, думаю, тоже. А если представить там гонки в любое время года — например, в январе со снегом… Хотя надеюсь, что если будут гонки в январе, то в каком-нибудь более тёплом месте.



– Какой легендарной машиной вам бы хотелось управлять?

– Я всегда хотел попробовать машину NASCAR. Надеюсь, однажды у меня получится. Ещё мне интересны современные раллийные машины. Автомобили WRC прошлых лет тоже выглядят здорово.

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– Какую музыку слушаете?

– Трудно сказать, каждый вечер разную. Что-нибудь включаю, когда начинаю готовить. Могу сейчас проверить плеер на телефоне: Боб Марли, Лайонел Ричи, Queen, Рино Гаэтано, Игорь Тальков, Олег Газманов, Васко Росси, Kings of Leon, Led Zeppelin, Metallica… В общем, очень много разного.



– Ваш любимый мультфильм?

– Когда я был в России, смотрел мультик «Ну, погоди!» Это про волка. Волка-преступника. Помню не так много, но это единственный мультик, который я смотрел. Я не большой поклонник мультфильмов.

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