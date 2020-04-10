Экклстоун: Хэмилтон просто не выживет в «Феррари»

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выразил мнение, что возможный переход в «Феррари» стал бы для шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона большой ошибкой. По его словам, британец просто не выживет в тех условиях, которые созданы в итальянской команде.
«Хэмилтон, Феттель, Ферстаппен. Все эти парни хороши ровно настолько, насколько сильна поддержка, которую они получают от своих команд. В случае с Льюисом она максимальная. За его спиной не упускают ни одной мелочи. При этом он сам привык быть ответственным во многих отношениях.
Но если Льюис перейдёт в «Феррари», а их «второй номер», которого они называют «наполовину первый», продолжит выступать на том же уровне, то Хэмилтон там просто не выживет. Если «Скудерия» влюбится в Леклера, то именно это и произойдёт. Они просто сожгут Льюиса», — приводит слова Экклстоуна RaceFans.
- 10 апреля 2020
-
13:31
-
13:12
-
11:59
-
10:25
-
10:04
-
01:09
-
00:13
- 9 апреля 2020
-
22:57
-
21:59
-
20:46
-
19:11
-
17:44
-
15:16
-
14:56
-
13:56
-
13:23
-
11:55
-
11:30
-
10:28
-
09:00
-
01:14
-
01:04
- 8 апреля 2020
-
23:18
-
22:16
-
20:59
-
20:04
-
18:06
-
17:41
-
16:16
-
15:14
-
15:00
-
14:11
-
13:42
-
12:40
-
12:11