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Экклстоун: Хэмилтон просто не выживет в «Феррари»

Экклстоун: Хэмилтон просто не выживет в «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выразил мнение, что возможный переход в «Феррари» стал бы для шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона большой ошибкой. По его словам, британец просто не выживет в тех условиях, которые созданы в итальянской команде.

«Хэмилтон, Феттель, Ферстаппен. Все эти парни хороши ровно настолько, насколько сильна поддержка, которую они получают от своих команд. В случае с Льюисом она максимальная. За его спиной не упускают ни одной мелочи. При этом он сам привык быть ответственным во многих отношениях.

Но если Льюис перейдёт в «Феррари», а их «второй номер», которого они называют «наполовину первый», продолжит выступать на том же уровне, то Хэмилтон там просто не выживет. Если «Скудерия» влюбится в Леклера, то именно это и произойдёт. Они просто сожгут Льюиса», — приводит слова Экклстоуна RaceFans.

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