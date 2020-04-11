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Зак Браун предложил Формуле-1 вернуться к старой системе начисления очков

Зак Браун предложил Формуле-1 вернуться к старой системе начисления очков
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Макларена» Зак Браун предложил Формуле-1 внедрить старую очковую систему в сезоне-2020, при которой учитывались только несколько лучших результатов команд и пилотов.

«Нам нужно пойти на некоторые жертвы. Если говорить о „Макларене“, сделал бы то же самое, что и в Австралии, потому что безопасность сотрудников всегда должна быть на первом месте. Но если в конечном итоге Формула-1 и команды чувствовали бы себя комфортно и проблема касалась только нашего коллектива, я не стал бы мешать им гоняться», — приводит слова Зака Брауна Sky Sports.

Такая система начисления очков использовалась до 1978 года в зачёте Кубка конструкторов и до 1990-го — в личном зачёте. По мнению Брауна, это могло бы помочь командам, если они по какой-то причине не смогут принять участия в гонке.

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