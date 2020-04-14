Вассёр: Кими едва ли сможет выиграть ещё один Гран-при, его удовольствие в другом

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр полагает, что Кими Райкконен в свои 40 лет всё ещё получает удовольствие от гонок, при этом интерес финского пилота вовсе не в деньгах и не в победах.
«Кими не нужны деньги, он гоняется не ради них. Райкконен просто хочет получать удовольствие и показать, что всё ещё способен хорошо выступать.
Он прекрасно осознаёт, что едва ли сможет выиграть ещё хоть один Гран-при. Но, очевидно, его интерес заключается в другом. Кими получает удовольствие от того, что помогает нам расти как команде. И, будучи менеджером, я искал именно такого пилота.
Я хотел, чтобы с нами был тот, кто будет развивать команду. У Райкконена огромный опыт как в гонках вообще, так и в выступлениях за команды высокого уровня. Для меня это большой плюс», — приводит слова Вассёра GrandPX.news.
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