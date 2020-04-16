Риккардо: Мери был похож на Ферстаппена, а скорость Льюцци застала меня врасплох

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо, накануне назвавший пять наиболее недооценённых, по его мнению, гонщиков Формулы-1, в частности выделил бывшего пилота «Маруси» Роберто Мери, а также своего бывшего напарника по «ХРТ» Витантонио Льюцци.



«Мери провёл в Формуле-1 всего один сезон в 2015-м, но до Ф-1 мы гонялись в итальянской Формуле „Рено“ в 2007 году, когда я впервые перебрался в Европу. Мы были двумя выделяющимися новичками сезона, у которых не было лучшей техники, так что я сразу же начал за ним следить. В следующем году мы выступали в Еврокубке с Боттасом, но я все равно считал Мери главной угрозой для себя. Он был немного похож на Ферстаппена: у него был фантастический контроль машины. У него были скорость и отсутствие страха: он просто шёл на риск. Думаю, ситуация для него стала хуже, когда большую роль стала играть работа с шинами. Его стиль подходил Формуле „Рено“, потому что там быстрейший способ управлять машинами — постоянная избыточная поворачиваемость. Он отлично владел этим стилем пилотажа, это впечатляло, но не перенеслось на Формулу-1. Здесь шины всегда на лезвии ножа, невероятно чувствительные и более хрупкие. Думаю, здесь его подход просто не работал.



Тонио — мой первый напарник по Ф-1. Про него говорили, что это один из лучших картингистов в истории. Даже в австралийских журналах про картинг в рекламе был Льюцци. В то время он был словно Шумахер мира картинга. Он прогрессировал к моменту прихода в Ф-1, но там для него всё не сложилось. Но он был быстр, и когда я как новичок пришёл в „ХРТ“, то это меня поразило. Его карьера в Ф-1 уже подходила к концу, и я могу признать, что немного его недооценивал. Так что его скорость застала меня врасплох. Пожалуй, его тянула вниз скорость в гонках, но способность Тонио выжимать из машины всё на одном круге привлекла моё внимание. Я помню Будапешт 2011-го, когда я думал, что проехал отличный квалификационный круг, а он все равно меня опередил. Я подумал: „Окей, этот парень быстр“. Природная скорость у него была, это сто процентов», — написал Риккардо.



Помимо Мери и Льюцци в список Риккардо вошли Жюль Бьянки, Маркус Эрикссон и Дженсон Баттон (за победу над Льюисом Хэмилтоном в сезоне-2011, когда они были напарниками по «Макларену»).

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