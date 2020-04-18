В Италии считают, что новая остановка сезона Формулы-1 будет катастрофой

Президент итальянского клуба ACI Анджело Стикки Дамиани призвал быть осмотрительнее с датой старта гонок Формулы-1. Сейчас сезон отложен из-за пандемии коронавируса.
«Мы не можем себе позволить повторить ошибку, которая произошла в Австралии, где Гран-при отменили, когда зрители уже были там. Это стало провалом для всех — и для прессы, и для команд, и для организаторов гонки. Если возобновим сезон, а потом снова прервём его, это будет катастрофа. В мире сейчас царит полная неопределённость, так что нам нужно быть очень осторожными. Приоритетно понимание того, что происходит в странах, принимающих гонки, особенно в Великобритании и Италии, откуда большинство обитателей паддока.
Известно, что команды уже попросили предупредить их за 90 дней до возобновления соревнований. Исходя из этого срок для старта в начале июля уже прошёл. Но, возможно, команды проявят гибкость и согласятся на уведомление за 60 дней», — приводит слова Дамиани GrandPX.news.
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