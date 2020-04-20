К. Уильямс: для нашей команды критически важно, чтобы гонки проходили в 2020 году

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс признала, что старт нового сезона имеет важнейшее значение для независимых команд. Пока до сих пор неизвестно, когда стартует новый сезон. Из-за пандемии коронавируса проведение Гран-при стало невозможным.
«Среда в Формуле-1 сама по себе очень сложная. Поэтому мы провели столько времени вместе с другими руководителями команд, чтобы прийти к решению. Сильно зависим от того, когда можно будет вновь проводить Гран-при. Особенно это касается таких команд как наша. Полностью независимых команд как «Уильямс» сейчас немного. У нас нет такой поддержки, как у конкурентов.
Для нас критически важно проводить гонки в 2020 году. Но, как я говорила, делать это можно лишь в том случае, если будет обеспечена безопасность», — цитирует Уильямс Sky Sports.
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