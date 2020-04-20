Виджай Маллья проиграл в суде апелляцию по делу об экстрадиции его в Индию

Бывший владелец «Форс Индия» Виджай Маллья проиграл в суде дело об экстрадиции его в Индию, сообщает Autosport. Теперь у Малльи есть две недели на подачу апелляции в Верховный суд Великобритании.



На родине бизнесмен обвиняется в неуплате государственных кредитов в размере 1 млрд фунтов. Правительство Индии несколько раз требовало экстрадиции Малльи из Великобритании и 10 декабря 2018 года наконец добилось положительного для себя решения. Постановление было подтверждено Министерством внутренних дел Соединённого Королевства.



Напомним, Маллья продал «Форс Индия» в ходе сезона-2018 консорциуму во главе с канадским миллиардером Лоуреном Строллом.



Маллья проживает в Великобритании с 2016 года, когда был аннулирован его индийский паспорт.