Виджай Маллья проиграл в суде апелляцию по делу об экстрадиции его в Индию
Бывший владелец «Форс Индия» Виджай Маллья проиграл в суде дело об экстрадиции его в Индию, сообщает Autosport. Теперь у Малльи есть две недели на подачу апелляции в Верховный суд Великобритании.
На родине бизнесмен обвиняется в неуплате государственных кредитов в размере 1 млрд фунтов. Правительство Индии несколько раз требовало экстрадиции Малльи из Великобритании и 10 декабря 2018 года наконец добилось положительного для себя решения. Постановление было подтверждено Министерством внутренних дел Соединённого Королевства.
Напомним, Маллья продал «Форс Индия» в ходе сезона-2018 консорциуму во главе с канадским миллиардером Лоуреном Строллом.
Маллья проживает в Великобритании с 2016 года, когда был аннулирован его индийский паспорт.
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