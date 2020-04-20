Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Виджай Маллья проиграл в суде апелляцию по делу об экстрадиции его в Индию

Виджай Маллья проиграл в суде апелляцию по делу об экстрадиции его в Индию
Авто / Формула-1 0

Бывший владелец «Форс Индия» Виджай Маллья проиграл в суде дело об экстрадиции его в Индию, сообщает Autosport. Теперь у Малльи есть две недели на подачу апелляции в Верховный суд Великобритании.

На родине бизнесмен обвиняется в неуплате государственных кредитов в размере 1 млрд фунтов. Правительство Индии несколько раз требовало экстрадиции Малльи из Великобритании и 10 декабря 2018 года наконец добилось положительного для себя решения. Постановление было подтверждено Министерством внутренних дел Соединённого Королевства.

Напомним, Маллья продал «Форс Индия» в ходе сезона-2018 консорциуму во главе с канадским миллиардером Лоуреном Строллом.

Маллья проживает в Великобритании с 2016 года, когда был аннулирован его индийский паспорт.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020