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В Формуле-1 с возобновлением сезона могут ввести изоляцию команд друг от друга

В Формуле-1 с возобновлением сезона могут ввести изоляцию команд друг от друга
Авто / Формула-1 0

В Формуле-1 может быть введена изоляция, сообщает RaceFans. В случае проведения гонок за закрытыми дверьми члены одних команд будут пересекаться только друг с другом, не контактируя с участниками других команд.

Сейчас рассматриваются различные варианты возобновления сезона в то время, когда пандемия коронавируса утихнет. Одна из основных опций — начать с проведения нескольких гонок, к которым будет привлечено минимальное число обслуживающего персонала, без зрителей. Все члены команд, которые прибудут на место гонки, будут предварительно протестированы на коронавирус COVID-19, а на месте они будут соблюдать социальное дистанцирование.

Напомним, что первую гонку сезона, которая должна была состояться в Мельбурне, отменили незадолго до её старта, когда в Австралии уже собрались зрители. Причиной отмены стал положительный тест на коронавирус, сданный одним из членов команды «Макларен».

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