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Штайнер — о составе пилотов на 2021 год: сначала нам нужно преодолеть кризис

Штайнер — о составе пилотов на 2021 год: сначала нам нужно преодолеть кризис
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что слишком рано рассуждать о составе команды на сезон 2021 года. По словам Штайнера, сначала нужно преодолеть сложившийся из-за пандемии коронавируса кризис.

«Пока даже не думаю, что может произойти с точки зрения состава пилотов. Сначала нужно преодолеть этот кризис, а затем уже смотреть в будущее.

По плану, мы должны были начать сезон. У Кевина Магнуссена отличные отношения с командой, он с нами уже четыре года. Мы хорошо ладим, у него хорошие отношения как со мной, так и с Джином Хаасом. Сначала нужно посмотреть на результаты, а затем думать о будущем. У нас много проблем в команде, так что состав пилотов является меньшей из них», — приводит слова Гюнтера Штайнера Nextgen-Auto.

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