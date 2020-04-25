Зафнауэр считает, что переход на новый регламент стоит перенести ещё на один год

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр высказал мнение, что переход на новый технический регламент можно отложить ещё на сезон, чтобы снизить затраты на разработку болидов.
«Мы в течение долгого времени хотели использовать аэродинамический концепт „Мерседеса“, но у нас не было денег, чтобы сделать это. Когда мы приняли решение поменять концепцию, мы знали, что у нас будет всего один сезон, но, похоже, что у нас будет ещё полтора года. Надеюсь, что мы сможем доработать машину и дальше. Концепция болида 2021 года подразумевает более плотную борьбу.
Если мы сможем показать, что мы способны проводить хорошие и интересные гонки на тех машинах, что есть сейчас, то было бы разумно обсудить отсрочку перехода на новый регламент ещё на один сезон. Это позволило бы сэкономить деньги. В наши дни мы должны делать всё возможное, чтобы тратить как можно меньше», — приводит слова Зафнауэра официальный сайт Формулы-1.
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