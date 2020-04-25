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Зафнауэр считает, что переход на новый регламент стоит перенести ещё на один год

Зафнауэр считает, что переход на новый регламент стоит перенести ещё на один год
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр высказал мнение, что переход на новый технический регламент можно отложить ещё на сезон, чтобы снизить затраты на разработку болидов.

«Мы в течение долгого времени хотели использовать аэродинамический концепт „Мерседеса“, но у нас не было денег, чтобы сделать это. Когда мы приняли решение поменять концепцию, мы знали, что у нас будет всего один сезон, но, похоже, что у нас будет ещё полтора года. Надеюсь, что мы сможем доработать машину и дальше. Концепция болида 2021 года подразумевает более плотную борьбу.

Если мы сможем показать, что мы способны проводить хорошие и интересные гонки на тех машинах, что есть сейчас, то было бы разумно обсудить отсрочку перехода на новый регламент ещё на один сезон. Это позволило бы сэкономить деньги. В наши дни мы должны делать всё возможное, чтобы тратить как можно меньше», — приводит слова Зафнауэра официальный сайт Формулы-1.

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