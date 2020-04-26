Алексей Попов: Квят — совершенно взрослый, сформировавшийся пилот

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мыслями о пилоте «Альфа Таури» Данииле Квяте, которому сегодня, 26 апреля, исполнилось 26 лет. По словам Попова, россиянин уже полностью сформировавшийся гонщик.

«Квят провёл 93 гонки, и, если бы сезон стартовал, у него было бы практически 100 гонок. Совершенно взрослый, сформировавшийся пилот. Он прошёл разные пути развития, в том числе тяжелые психологические удары, и приобрёл умение из них выкарабкиваться.

Далеко не каждый пилот за всю карьеру три раза попадает на подиум. Одно дело, когда попадал на подиум в «Ред Булл», другое — когда сделал это под проливным дождём с «Торо Россо». Тот, кто выйдет победителем из схватки Квята и Гасли, обеспечит себе место в «Ред Булл» или другой команде. Там нужно показывать результат, и единственное, что ему нужно, — это результат", — сказал Попов в эфире программы «Все на Матч!».