Эксперт: семья Сайнс сама распустила слухи о переходе Карлоса в «Феррари»

Известный голландский комментатор и эксперт Олав Мол поделился мнением о возможном переходе Карлоса Сайнса в «Феррари» на место Себастьяна Феттеля. По его словам, семья испанского гонщика сама распустила подобные слухи.



«Я немного знаю семью Сайнс. Они сами начали распускать эти слухи. Если это действительно вариант для Карлоса, то думаю, что он немного преждевременный. Ему уже приходится очень усердно работать, чтобы поддерживать нынешний уровень, а в качестве гонщика «Феррари» на него будет оказываться ещё большее давление. Даже у Леклера сначала возникли некоторые проблемы.

Я не знаю, достаточно ли силён Сайнс для «Феррари». В гонках Карлос бывает быстр, но ему не хватает стабильности. Не думаю, что он долго оставался жидким, чтобы загустеть и превратиться в настоящий соус для пасты именно в «Феррари», — приводит слова Мола GPblog.