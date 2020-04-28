Формула-1 в 2020 году может провести Гран-при Германии

Руководство Формулы-1 ведёт переговоры о проведении Гран-при Германии в нынешнем сезоне, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Изначально календарь Формулы-1 на 2020 год не предусматривал проведения этапа чемпионата мира в Германии. Но события, связанные с отменой и переносом ряда этапов, вернули Германию в число возможных претендентов на проведение Гран-при.
По контракту с телекомпаниями Формула-1 обязана провести в нынешнем году как минимум 15 этапов, а потому боссы чемпионата изучают все варианты. По сведениям источников, Ф-1 уже обратилась к руководству «Хоккенхаймринга», там в свою очередь не стали опровергать контакты с Формулой-1 и готовы к возобновлению сотрудничества.
Напомним, что в 2019 году Гран-при Германии стал одним из самых зрелищных в сезоне. Третье место тогда досталось пилоту «Торо Россо» Даниилу Квяту.
- 28 апреля 2020
-
17:46
-
16:40
-
15:56
-
14:36
-
13:42
-
13:08
-
12:44
-
11:33
-
10:25
-
09:06
-
00:45
- 27 апреля 2020
-
23:56
-
22:56
-
21:56
-
20:59
-
19:47
-
18:41
-
17:38
-
16:43
-
14:38
-
14:00
-
12:18
-
11:58
-
11:56
-
11:35
-
10:29
-
09:23
-
09:10
-
01:01
- 26 апреля 2020
-
22:59
-
21:52
-
20:52
-
19:52
-
18:59
-
17:52