Формула-1 в 2020 году может провести Гран-при Германии

Руководство Формулы-1 ведёт переговоры о проведении Гран-при Германии в нынешнем сезоне, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Изначально календарь Формулы-1 на 2020 год не предусматривал проведения этапа чемпионата мира в Германии. Но события, связанные с отменой и переносом ряда этапов, вернули Германию в число возможных претендентов на проведение Гран-при.

По контракту с телекомпаниями Формула-1 обязана провести в нынешнем году как минимум 15 этапов, а потому боссы чемпионата изучают все варианты. По сведениям источников, Ф-1 уже обратилась к руководству «Хоккенхаймринга», там в свою очередь не стали опровергать контакты с Формулой-1 и готовы к возобновлению сотрудничества.

Напомним, что в 2019 году Гран-при Германии стал одним из самых зрелищных в сезоне. Третье место тогда досталось пилоту «Торо Россо» Даниилу Квяту.