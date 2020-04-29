Ди Монтедземоло заявил, что на месте «Феррари» оставил бы Феттеля

Лука ди Монтедземоло заявил, что если бы он всё ещё был президентом «Феррари», то подписал бы контракт с Себастьяном Феттелем на 2021 год.



«Себ всё ещё очень быстр, у него большой опыт. И я не думаю, что он столкнулся с кризисом мотивации. Кроме того его присутствие было бы полезно для Леклера. Шарль очень талантлив, но должен закрепиться на вершине после великолепного сезона. Следовательно, ему нужен напарник, способный оказывать на него давление.



Сезон-2020 способен войти в историю благодаря своей уникальности. Я надеюсь, что будет возможность его провести, но только при соблюдении всех норм безопасности и без болельщиков на трибунах», — приводит слова экс-президента «Феррари» GrandPX.news со ссылкой на Il Resto del Carlino.