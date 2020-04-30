В Италии рассматривают вариант провести гонку Ф-1 в 2020 году в Имоле или Муджелло

Президент Автомобильного клуба Италии Анджело Стикки Дамиани заявил, что организаторы не только не отказывались от планов провести в стране этап Формулы-1 в 2020 году, но и рассматривают возможность устроить сразу две гонки.
«Мне кажется весьма вероятным, что в 2020 году мы увидим соревнования Формулы-1 даже со зрителями на трибунах. Ситуация сейчас крайне запутанная, но отмена чемпионата нанесла бы колоссальный ущерб небольшим командам.
Проведение двойных гонок в одной стране — очень хорошая идея. И мы могли бы организовать их в Монце. Но трассы в Имоле и Муджелло также являются претендентами на вторую гонку при таком сценарии. Обе имеют большую историю и могут многое привнести в современный календарь», — приводит слова Дамиани итальянское издание FormulaPassion.
- 30 апреля 2020
-
16:00
-
15:36
-
14:38
-
14:06
-
12:50
-
11:47
-
11:06
-
10:22
-
09:00
-
01:04
- 29 апреля 2020
-
22:56
-
21:56
-
20:50
-
19:54
-
18:23
-
17:48
-
16:45
-
16:11
-
15:23
-
14:05
-
13:36
-
12:24
-
11:20
-
10:34
-
10:19
-
10:00
-
00:47
- 28 апреля 2020
-
23:53
-
22:15
-
21:25
-
20:58
-
19:51
-
18:45
-
17:46
-
16:40