В Италии рассматривают вариант провести гонку Ф-1 в 2020 году в Имоле или Муджелло

Президент Автомобильного клуба Италии Анджело Стикки Дамиани заявил, что организаторы не только не отказывались от планов провести в стране этап Формулы-1 в 2020 году, но и рассматривают возможность устроить сразу две гонки.



«Мне кажется весьма вероятным, что в 2020 году мы увидим соревнования Формулы-1 даже со зрителями на трибунах. Ситуация сейчас крайне запутанная, но отмена чемпионата нанесла бы колоссальный ущерб небольшим командам.



Проведение двойных гонок в одной стране — очень хорошая идея. И мы могли бы организовать их в Монце. Но трассы в Имоле и Муджелло также являются претендентами на вторую гонку при таком сценарии. Обе имеют большую историю и могут многое привнести в современный календарь», — приводит слова Дамиани итальянское издание FormulaPassion.

В Монце раскритиковали календарь Ф-1 по версии Bild, назвав его «выдумкой»