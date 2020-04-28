В Монце раскритиковали календарь Ф-1 по версии Bild, назвав его «выдумкой»
Президент Автомобильного клуба Италии Анджело Стикки Дамиани выступил с критикой публикации немецкого издания Bild, которое представило версию обновлённого календаря Формулы-1 на 2020 год, со ссылкой на свои источники. Согласно ей, Гран-при Италии не состоится.
«Это выдумка. Мы общаемся с Liberty Media, и могу сказать, что Гран-при Италии, вероятнее всего, пройдёт без зрителей. Уже вчера Чейз Кэри говорил, что чемпионат начнётся в Австрии и будет продолжаться в Европе вплоть до Гран-при Италии. Он говорил это буквально вчера утром. Так что не знаю, откуда берутся подобные новости.
Очевидно, что мы идём на жертвы, организовывая этап без зрителей. Это создаёт проблемы", — приводит слова функционера F1sport.it.
Читайте также
- 28 апреля 2020
-
23:53
-
22:15
-
21:25
-
20:58
-
19:51
-
18:45
-
17:46
-
16:40
-
15:56
-
14:36
-
13:42
-
13:08
-
12:44
-
11:33
-
10:25
-
09:06
-
00:45
- 27 апреля 2020
-
23:56
-
22:56
-
21:56
-
20:59
-
19:47
-
18:41
-
17:38
-
16:43
-
14:38
-
14:00
-
12:18
-
11:58
-
11:56
-
11:35
-
10:29
-
09:23
-
09:10
-
01:01
Партнерский контент