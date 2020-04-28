В Монце раскритиковали календарь Ф-1 по версии Bild, назвав его «выдумкой»

Президент Автомобильного клуба Италии Анджело Стикки Дамиани выступил с критикой публикации немецкого издания Bild, которое представило версию обновлённого календаря Формулы-1 на 2020 год, со ссылкой на свои источники. Согласно ей, Гран-при Италии не состоится.

«Это выдумка. Мы общаемся с Liberty Media, и могу сказать, что Гран-при Италии, вероятнее всего, пройдёт без зрителей. Уже вчера Чейз Кэри говорил, что чемпионат начнётся в Австрии и будет продолжаться в Европе вплоть до Гран-при Италии. Он говорил это буквально вчера утром. Так что не знаю, откуда берутся подобные новости.

Очевидно, что мы идём на жертвы, организовывая этап без зрителей. Это создаёт проблемы", — приводит слова функционера F1sport.it.