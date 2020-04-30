Этапы Формулы-1 в Венгрии и Японии оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса

Проведение сразу нескольких Гран-при Формулы-1 оказалось под угрозой в 2020 году. В частности, под вопросом оказался этап чемпионата в Венгрии — местные власти продлили запрет на массовые мероприятия свыше 500 человек до 15 августа. При этом Гран-при Венгрии запланирован на 31 июля – 2 августа. Проблема заключается в том, что даже при проведении этапа без зрителей, учитывая весь персонал команд и организаторов, на автодроме присутствует не менее 1000 человек.
Организаторы Гран-при Японии отложили продажу билетов на этап, который должен состояться 11 октября.
Что касается этапа в Бразилии, то автомобильная федерация страны предоставила штатам право самостоятельно решать, будут ли проводиться гонки в 2020 году, разумеется, при должном разрешении от министерства здравоохранения.
- 30 апреля 2020
-
18:59
-
18:33
-
17:42
-
16:34
-
16:00
-
15:36
-
14:38
-
14:06
-
12:50
-
11:47
-
11:06
-
10:22
-
09:00
-
01:04
- 29 апреля 2020
-
22:56
-
21:56
-
20:50
-
19:54
-
18:23
-
17:48
-
16:45
-
16:11
-
15:23
-
14:05
-
13:36
-
12:24
-
11:20
-
10:34
-
10:19
-
10:00
-
00:47
- 28 апреля 2020
-
23:53
-
22:15
-
21:25
-
20:58