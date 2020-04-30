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Этапы Формулы-1 в Венгрии и Японии оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса

Этапы Формулы-1 в Венгрии и Японии оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса
Авто / Формула-1 0

Проведение сразу нескольких Гран-при Формулы-1 оказалось под угрозой в 2020 году. В частности, под вопросом оказался этап чемпионата в Венгрии — местные власти продлили запрет на массовые мероприятия свыше 500 человек до 15 августа. При этом Гран-при Венгрии запланирован на 31 июля – 2 августа. Проблема заключается в том, что даже при проведении этапа без зрителей, учитывая весь персонал команд и организаторов, на автодроме присутствует не менее 1000 человек.

Организаторы Гран-при Японии отложили продажу билетов на этап, который должен состояться 11 октября.

Что касается этапа в Бразилии, то автомобильная федерация страны предоставила штатам право самостоятельно решать, будут ли проводиться гонки в 2020 году, разумеется, при должном разрешении от министерства здравоохранения.

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