Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Лундгор: уход Риккардо из «Рено» может стать шансом для меня

Лундгор: уход Риккардо из «Рено» может стать шансом для меня
Авто / Формула-1 0

Участник молодёжной академии «Рено» 18-летний Кристиан Лундгор признался, что надеется получить возможность выступать в Формуле-1, если Даниэль Риккардо решит покинуть команду в конце сезона.

«Я не могу повлиять на это. Возможно, и «Рено» тоже. Сейчас они ждут, какое решение примет Риккардо. Его уход из команды может стать шансом для меня.

Трудно ответить, готов ли я к Формуле-1 в 2021 году. Я провёл только одну гонку Формулы-2, и никто не знает, когда сезон-2020 начнётся снова. В «Рено» ожидают, что я буду готов, если представится такая возможность. К счастью, я быстро учусь и хорошо адаптируюсь к новым условиям», — приводит слова Лундгора Planet F1.

Напомним, в сезоне-2019 Формулы-3 Лундгор занял шестое место. Чемпионом серии стал россиянин Роберт Шварцман.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020