Лундгор: уход Риккардо из «Рено» может стать шансом для меня

Участник молодёжной академии «Рено» 18-летний Кристиан Лундгор признался, что надеется получить возможность выступать в Формуле-1, если Даниэль Риккардо решит покинуть команду в конце сезона.



«Я не могу повлиять на это. Возможно, и «Рено» тоже. Сейчас они ждут, какое решение примет Риккардо. Его уход из команды может стать шансом для меня.

Трудно ответить, готов ли я к Формуле-1 в 2021 году. Я провёл только одну гонку Формулы-2, и никто не знает, когда сезон-2020 начнётся снова. В «Рено» ожидают, что я буду готов, если представится такая возможность. К счастью, я быстро учусь и хорошо адаптируюсь к новым условиям», — приводит слова Лундгора Planet F1.



Напомним, в сезоне-2019 Формулы-3 Лундгор занял шестое место. Чемпионом серии стал россиянин Роберт Шварцман.