Лундгор: уход Риккардо из «Рено» может стать шансом для меня

Участник молодёжной академии «Рено» 18-летний Кристиан Лундгор признался, что надеется получить возможность выступать в Формуле-1, если Даниэль Риккардо решит покинуть команду в конце сезона.
«Я не могу повлиять на это. Возможно, и «Рено» тоже. Сейчас они ждут, какое решение примет Риккардо. Его уход из команды может стать шансом для меня.
Трудно ответить, готов ли я к Формуле-1 в 2021 году. Я провёл только одну гонку Формулы-2, и никто не знает, когда сезон-2020 начнётся снова. В «Рено» ожидают, что я буду готов, если представится такая возможность. К счастью, я быстро учусь и хорошо адаптируюсь к новым условиям», — приводит слова Лундгора Planet F1.
Напомним, в сезоне-2019 Формулы-3 Лундгор занял шестое место. Чемпионом серии стал россиянин Роберт Шварцман.
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