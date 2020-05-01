Деймон Хилл: мы не должны были возобновлять гонку после аварии Сенны

Чемпион мира Формулы-1 1996 года Деймон Хилл вспомнил о роковой гонке в Сан-Марино в 1994 году, когда в результате аварии погиб легендарный Айртон Сенна. По мнению британца, организаторам гонки не стоило её возобновлять.

«Мы знали, что с Айртоном что-то случилось. К моменту рестарта всё выглядело не очень хорошо. Но никто из нас не знал, что он погиб. Так что мы просто возобновили гонку, я поехал, чтобы показать надежду. Если смотреть на всё произошедшее уже сейчас, то мы не должны были возобновлять гонку. Мы просто должны были остановиться и разойтись по домам», — приводит слова Хилла Motorsport-Total.

Айртон Сенна — трёхкратный чемпион мира Формулы-1 (1988, 1990, 1991). Бразилец скончался в возрасте 34 лет.