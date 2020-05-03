Ферстаппен провёл Албону экскурсию по Нидерландам

Пресс-служба «Ред Булл» опубликовала занимательный ролик на канале команды в YouTube. В зрелищном видео Макс Ферстаппен проводит своеобразную экскурсию по Нидерландам для напарника по команде — Александера Албона.
Ролик готовился ещё зимой, и предполагалось, что он станет предисловием к Гран-при Нидерландов, который должен был состояться сегодня, 3 мая. Но из-за пандемии коронавируса этап в Зандворте может вовсе не состояться. В австрийской команде решили показать видео сейчас, дабы поддержать заскучавших на карантине болельщиков.
Ролик начинается с того, что пилоты «Ред Булл» на своих болидах отправляются из порта Роттердама и следуют к автодрому. По мере преодоления маршрута гонщики могут видеть различные достопримечательности страны, зрители же попутно узнают интересные факты о Нидерландах.
Соответствующее видео можно посмотреть на канале «Ред Булл» в YouTube.
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