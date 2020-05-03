Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен провёл Албону экскурсию по Нидерландам

Ферстаппен провёл Албону экскурсию по Нидерландам
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Ред Булл» опубликовала занимательный ролик на канале команды в YouTube. В зрелищном видео Макс Ферстаппен проводит своеобразную экскурсию по Нидерландам для напарника по команде — Александера Албона.

Ролик готовился ещё зимой, и предполагалось, что он станет предисловием к Гран-при Нидерландов, который должен был состояться сегодня, 3 мая. Но из-за пандемии коронавируса этап в Зандворте может вовсе не состояться. В австрийской команде решили показать видео сейчас, дабы поддержать заскучавших на карантине болельщиков.

Ролик начинается с того, что пилоты «Ред Булл» на своих болидах отправляются из порта Роттердама и следуют к автодрому. По мере преодоления маршрута гонщики могут видеть различные достопримечательности страны, зрители же попутно узнают интересные факты о Нидерландах.

Соответствующее видео можно посмотреть на канале «Ред Булл» в YouTube.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020