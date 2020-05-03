Экклстоун считает, что «Феррари» и «Альфа Таури» будет сложно прибыть на ГП Австрии

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун убеждён, что организаторы Гран-при Австрии смогут гарантировать проведение этапа. Вместе с тем он опасается, что итальянские команды столкнутся с проблемами при отъезде из страны.
«Дитрих Матешиц сказал, что будет очень рад организовать гонку на „Ред Булл Ринг“. Да, зрителей не будет, но этап состоится. У Дитриха там есть персонал, кроме того, там будут добровольцы и все будут рады помочь в организации этапа. Матешиц ничего не заплатит Формуле-1, так как не получит прибыли с продажи билетов.
Как бы то ни было, этап возможен, потому что в Австрии с карантином всё не так жёстко. Вижу проблему в другом — смогут ли туда прибыть итальянские команды и компания «Пирелли». Вот это может стать проблемой", — приводит слова Экклстоуна Pitpass.
Ожидается, что этап в Австрии даст старт новому сезону Формулы-1. Гран-при должен состояться 5 июля.
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