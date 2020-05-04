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Автодром Формулы-1 в Мексике переоборудуют в госпиталь

Автодром Формулы-1 в Мексике переоборудуют в госпиталь
Авто / Формула-1 0

Паддок мексиканского автодрома, где проходит этап чемпионата мира Формулы-1, будет временно переоборудован под госпиталь для приёма больных с коронавирусом.

«Паддок-клуб» скоро превратится во временный стационар. Именно здесь будут установлены восемь модулей для госпитализации. Каждый из них рассчитан на 24 места. Также у нас будет создан отдел интенсивной терапии на 26 мест", — приводит слова главы мексиканского Института социального страхования Соэ Робледо Autosport.

Напомним, из-за пандемии коронавируса первые 10 гонок сезона в Формуле-1 были отменены или перенесены. Гран-при Мексики должен пройти с 30 октября по 1 ноября. Руководство Ф-1 ещё не представило календарь на сезон-2020, однако предполагается, что он начнётся в июле с двух гонок в Австрии.

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