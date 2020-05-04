Автодром Формулы-1 в Мексике переоборудуют в госпиталь

Паддок мексиканского автодрома, где проходит этап чемпионата мира Формулы-1, будет временно переоборудован под госпиталь для приёма больных с коронавирусом.
«Паддок-клуб» скоро превратится во временный стационар. Именно здесь будут установлены восемь модулей для госпитализации. Каждый из них рассчитан на 24 места. Также у нас будет создан отдел интенсивной терапии на 26 мест", — приводит слова главы мексиканского Института социального страхования Соэ Робледо Autosport.
Напомним, из-за пандемии коронавируса первые 10 гонок сезона в Формуле-1 были отменены или перенесены. Гран-при Мексики должен пройти с 30 октября по 1 ноября. Руководство Ф-1 ещё не представило календарь на сезон-2020, однако предполагается, что он начнётся в июле с двух гонок в Австрии.
- 4 мая 2020
-
15:48
-
15:25
-
12:41
-
11:54
-
11:31
-
09:23
-
09:00
-
00:47
- 3 мая 2020
-
23:45
-
21:36
-
20:50
-
19:46
-
18:50
-
17:39
-
16:43
-
15:52
-
14:57
-
13:49
-
12:26
-
11:19
-
09:47
-
00:53
-
00:07
- 2 мая 2020
-
23:23
-
21:31
-
21:13
-
20:06
-
18:59
-
17:59
-
16:36
-
15:48
-
14:58
-
13:39
-
12:42
-
12:36