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Экс-пилот Формулы-1 Йоханссон рассказал, как унёс зарплату за сезон в двух бельевых сумках

Экс-пилот Формулы-1 Йоханссон рассказал, как унёс зарплату за сезон в двух бельевых сумках
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Стефан Йоханссон рассказал историю, как он получил зарплату за сезон от команды «Оникс» по окончании сезона-1989.

«Я подписал контракт за год до этого эпизода с другим странным типом, который тогда был инвестором команды. Он ничего не смыслил в гонках, но это был один из парней, которые не хотят отставать от других У него было огромное эго, что достаточно типично для Формулы-1, и он хотел лично подписать контракт со мной.

После окончания сезона Жан-Пьер ван Россем пригласил меня в свой номер в отеле и передал чемодан с деньгами. В этом чемодане была моя зарплата за сезон. Но потом мне сказали, что я не могу щабрать чемодан с собой, так что мне пришлось достать две огромные бельевые сумки из гостиницы и набить их наличными. затем мне пришлось с этим пройти через вестибюль и отправится обратно в свой отель на такси. Там было несколько миллионов крон. Это было безумное время», — цитирует Йоханссона Göteborgs-Posten.

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