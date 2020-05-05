Экс-пилот «Макларена»: в моё время Ферстаппен бы погиб уже три или четыре раза

Экс-пилот «Макларена» Бруно Джакомелли, выступавший в Формуле-1 в 70-е-80-е годы, считает, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не справился бы с болидами того времени.
«Если бы Ферстаппен пилотировал в моё время, если бы он пользовался болидами 80-х годов, он бы погиб уже три или четыре раза. Нынешние пилоты совсем не знают страха, так как машины стали очень безопасны.
Во время аварий я испытывал настоящий страх. За несколько секунд аварий я успевал подумать о том, что не хочу получить травмы, задавал себе вопрос о том, что я делаю. Тогда я пытался держать руль как можно крепче и старался избежать аварии. Это были моменты страха», — приводит слова Джакомелли GPblog.
Джакомелли провёл в Формуле-1 восемь сезонов и один раз сумел завоевать подиум.
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