Формула-1 сделала финальное предложение командам по сокращению бюджета
Руководство Формулы-1 выдвинуло финальное предложение командам чемпионата по сокращению бюджета, сообщает BBC.
Согласно плану, в 2021 году сумма бюджета будет лимитирована $ 145 млн, в 2022 году сумму ограничат до $ 140 млн, а с 2023 по 2025 гг. командам будет позволено тратить $ 135 млн.
В ближайшие дни участники чемпионата изучат это предложение, а после перейдут к голосованию. Кроме того, боссы чемпионата предлагают плавно перейти к системе, по которой худшим командам будет позволено проводить большее развитие аэродинамики, в то время как у сильнейших команд сократятся возможности по работе в этой сфере.
Отметим, что ранее в «Феррари» выступали против существенного уменьшения лимита на бюджет.
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