Формула-1 сделала финальное предложение командам по сокращению бюджета

Руководство Формулы-1 выдвинуло финальное предложение командам чемпионата по сокращению бюджета, сообщает BBC.

Согласно плану, в 2021 году сумма бюджета будет лимитирована $ 145 млн, в 2022 году сумму ограничат до $ 140 млн, а с 2023 по 2025 гг. командам будет позволено тратить $ 135 млн.

В ближайшие дни участники чемпионата изучат это предложение, а после перейдут к голосованию. Кроме того, боссы чемпионата предлагают плавно перейти к системе, по которой худшим командам будет позволено проводить большее развитие аэродинамики, в то время как у сильнейших команд сократятся возможности по работе в этой сфере.

Отметим, что ранее в «Феррари» выступали против существенного уменьшения лимита на бюджет.