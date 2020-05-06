Формула-1 покажет «гонку, которую никто не хотел выигрывать» — Монако-1982

Пресс-служба Формулы-1 анонсировала показ записи Гран-при Монако 1982 года, известного как «гонка, которую никто не хотел выигрывать». Такое сравнение этап получил из-за возникшего на заключительных кругах хаоса, который обеспечили дождевые условия и высокий расход топлива.



Трансляция Гран-при Монако — 1982 была выбрана по итогам голосования болельщиков. Показ состоится сегодня, 6 мая, и начнётся в 21:00 мск. Запись знаменитой гонки можно посмотреть на официальном сайте Формулы-1, в YouТube-канале и странице в «Фейсбуке».



Ранее медиаотдел Формулы-1 уже показывал классические Гран-при на своём канале – гонку в Австралии 1986 года и этап в Монако сезона-1996, противостояние Михаля Шумахера и Жака Вильнёва в 1997-м и многие другие.