Чандхок: у Боттаса и Албона самая плохая работа в мире

По словам бывшего гонщика Формулы-1 Каруна Чандхока, Валттери Боттас, скорее всего, останется в «Мерседесе» и после 2020 года. При этом экс-пилот из Индии считает, что у финна и у Александера Албона из «Ред Булл» самая плохая работа в мире.



«С одной стороны, у Боттаса лучшая работа в мире, ведь он пилотирует «Мерседес». С другой, она же и самая ужасная. Ведь ему нужно противостоять внутри команды Льюис Хэмилтону, который входит в пятёрку лучших гонщиков всех времён.

Я бы сказал, что у Боттаса и Алекса Албона самая плохая работа. Но когда я увидел Валттери на тестах в Барселоне, он был очень-очень хорош. В свои лучшие дни он находится близко к вершине. Боттас просто должен понять, как делать это чаще. Конечно, мне легко говорить. Но я уверен, что он обладает всеми необходимыми навыками.

Буду удивлён, если «Мерседес» захочет поменять Валттери на другого пилота. Этот сезон будет коротким, а машины останутся практически такими же и в следующем году. Поэтому самым логичным для команды будет сохранить пару пилотов», — приводит слова Чандхока GrandPx.news.