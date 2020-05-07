Азиатская команда «Пантера» не отказывается от планов дебютировать в Ф-1 в 2022 году

Новая команда «Пантера», которая планировала дебютировать в Формуле-1 в сезоне-2021, не отказалась от своих планов, а лишь отодвинула их на 2022 год. Об этом сообщил руководитель проекта Бенджамин Дюран.



«Это были настоящие американские горки, но мы все ещё живы. Проект не завершён. Мы нацеливались на 2022 год ещё до кризиса и стремимся к тому, чтобы это осуществить. У нас была группа людей, работавших над машиной, они занимались первичной аэродинамикой. Кроме того мы активно работаем с инвесторами.

Сейчас мы ждём, что произойдёт с Ф-1, прежде чем сделать более масштабное заявление. Пошли разговоры, что может появиться возможность покупать полностью готовые клиентские машины у других команд. Поэтому мы хотим подождать и посмотреть, что из этого получится», — приводит слова Дюрана Autosport.



Дюран — один из основателей «Пантеры», в прошлом он был вовлечён в проект «СМП Рейсинг», возглавляемый российским бизнесменом Борисом Ротенбергом.



Изначально сообщалось, что в «Пантере» намерены сотрудничать с «Рено» и взять за образец бизнес-модель «Хааса», который покупает у «Феррари» узлы, дозволенные регламентом.