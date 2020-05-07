В Монце подтвердили, что Гран-при Италии пройдёт в изначально запланированные даты

Пресс-служба автодрома в Монце подтвердила, что Гран-при Италии пройдёт в изначально запланированные даты — с 4 по 6 сентября 2020 года. Соответствующий пост появился в «твиттере» автодрома.



Напомним, ранее появилась информация, что на автодроме в Монце планируют провести сразу две гонки.



Первым этапом чемпионата должен стать этап в Австрии. Гонка состоится 5 июля.



Ранее желание провести сразу две гонки Формулы-1 выразили промоутеры автодромов в Австрии, Великобритании и Венгрии. Таким образом, если сразу четыре трассы готовы провести по две гонки, то минимальные обязательства Liberty Media перед ФИА будут выполнены — для присвоения сезону статуса чемпионата мира и определения обладателя титула сезон должен включать в себя по меньшей мере восемь гонок.