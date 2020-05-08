В США рассчитывают провести Гран-при Майами уже в 2022 году

Эксперты позитивно оценивают шансы на включение Гран-при Майами в календарь Формулы-1 в сезоне-2022. Этап должен был состояться уже в этом году, но организаторы столкнулись с рядом трудностей.

Изначально планировалось, что трасса будет располагаться около арены American Airlines, однако Ф-1 помешало недовольство местных жителей. Впоследствии было принято решение сделать трассу вокруг стадиона Hard Rock Stadium, на котором играет клуб Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс». Жители вновь выразили недовольство потенциальным шумом.



«Без сомнений этап состоится через два года, если брать за точку отсчёта сегодняшний день. Как и многие, я бы предпочёл гонку в центре города, но провести её вокруг стадиона Hard Rock гораздо удобнее для всех», — приводит слова Эмерсона Фиттипальди Autoweek.



Согласен с ним и Таво Хеллмунд, который успешно организовал возвращение Формулы-1 в США на трассе в Остине в 2012 году и в Мексику в сезоне-2015.



«Скорее всего, мы увидим гонку Ф-1 в Майами в 2022 году. Влияние владельца «Долфинс» Стефана Росса и его поддержка определённо сыграют на руку организаторам этапа», — отметил Хеллмунд.



Напомним, во время мартовской конференции главный исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри сообщил, что в переговорах был достигнут определённый прогресс, и допустил проведение этапа в Майами в краткосрочной перспективе.