Журналист RTL уверен, что Расселл способен заменить не только Боттаса, но и Хэмилтона

Журналист немецкого телеканала RTL Флориан Кениг выразил мнение, что Джордж Расселл сможет заменить в «Мерседесе» Льюиса Хэмилтона, но не сразу. По его словам, для начала он должен будет провести некоторое время вторым пилотом рядом с шестикратным чемпионом мира.



«Важно помнить, что карьера Льюиса Хэмилтона подходит к концу. К этому и должны готовиться в «Мерседесе». Им нужен человек, который будет не только успешно выступать рядом с Льюисом, но и возглавит команду для борьбы за титулы после его ухода. После нескольких лет общения с Боттасом есть сомнения, что он способен взять на себя эту роль.



Расселл – тот пилот, который станет для «Мерседеса» альтернативой Валттери. Я считаю англичанина исключительно талантливым и очень умным пилотом. Можно сказать, он идеально сбалансирован. Так что да, Расселл – кандидат номер один на это место», — приводит слова Кенига Speedweek.