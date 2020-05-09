Пастор Мальдонадо рассказал о переговорах с «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Пастор Мальдонадо рассказал, как вёл переговоры с «Феррари» в преддверии сезона 2014 года. По словам Мальдонадо, после победы на Гран-при Испании 2012 года им интересовались многие команды.



«Многие команды хотели предложить мне долгосрочный контракт, но они знали, что у меня есть контракт с „Уильямсом“. Мы начали переговоры с другими командами, среди них была и „Феррари“, — приводит слова Мальдонадо GPBlog.



В итоге „Феррари“ выбрала Кими Райкконена, который вернулся в команду, а Пастор Мальдонадо занял место Райкконена в „Лотусе“. В 2013 году „Лотус“ показывал хорошие результаты, однако после перехода на гибридные дивгатели результаты команды пошли на спад. В итоге после сезона 2015 года Пастор Мальдонадо покинул Формулу-1.