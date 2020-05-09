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Пастор Мальдонадо рассказал о переговорах с «Феррари»

Пастор Мальдонадо рассказал о переговорах с «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Пастор Мальдонадо рассказал, как вёл переговоры с «Феррари» в преддверии сезона 2014 года. По словам Мальдонадо, после победы на Гран-при Испании 2012 года им интересовались многие команды.

«Многие команды хотели предложить мне долгосрочный контракт, но они знали, что у меня есть контракт с „Уильямсом“. Мы начали переговоры с другими командами, среди них была и „Феррари“, — приводит слова Мальдонадо GPBlog.

В итоге „Феррари“ выбрала Кими Райкконена, который вернулся в команду, а Пастор Мальдонадо занял место Райкконена в „Лотусе“. В 2013 году „Лотус“ показывал хорошие результаты, однако после перехода на гибридные дивгатели результаты команды пошли на спад. В итоге после сезона 2015 года Пастор Мальдонадо покинул Формулу-1.

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