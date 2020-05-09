Абитебуль считает, что при ограничении бюджетов «Рено» гарантировано будущее в Формуле-1
Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль уверен, что команда окажется в безопасности, если Формула-1 утвердит ограничение бюджета на сезон в $ 145 млн.
«Гарантировано ли „Рено“ долгосрочное будущее? Это зависит от ряда факторов, но каждый из них сейчас указывает на правильное направление. Ограничение бюджета, ограничение гонки вооружений, договор согласия с лучшим распределением денег — всё это движется в правильном направлении.
Если всё действительно подтвердится, что сейчас выглядит очевидным, это только укрепит нашу приверженность Формуле-1. Не известно, насколько на самом деле велик кризис. Надеемся, что свет на это прольётся в течение ближайших нескольких недель либо нескольких месяцев», — приводит слова Сириля Абитебуля Sky Sports.
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