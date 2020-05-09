Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Абитебуль считает, что при ограничении бюджетов «Рено» гарантировано будущее в Формуле-1

Абитебуль считает, что при ограничении бюджетов «Рено» гарантировано будущее в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль уверен, что команда окажется в безопасности, если Формула-1 утвердит ограничение бюджета на сезон в $ 145 млн.

«Гарантировано ли „Рено“ долгосрочное будущее? Это зависит от ряда факторов, но каждый из них сейчас указывает на правильное направление. Ограничение бюджета, ограничение гонки вооружений, договор согласия с лучшим распределением денег — всё это движется в правильном направлении.

Если всё действительно подтвердится, что сейчас выглядит очевидным, это только укрепит нашу приверженность Формуле-1. Не известно, насколько на самом деле велик кризис. Надеемся, что свет на это прольётся в течение ближайших нескольких недель либо нескольких месяцев», — приводит слова Сириля Абитебуля Sky Sports.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020