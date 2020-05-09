Хэмилтон: гонки при пустых трибунах для нас будут хуже тестов

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о возможном проведении гонок при пустых трибунах.



«Автодромы вроде „Сильверстоуна“ и „Монцы“ будут казаться очень пустыми без зрителей на трибунах. Но радуют сообщения болельщиков со всего мира, что они скучают по гонкам. Это демонстрирует роль нашего спорта в их жизни.



Не знаю, будет ли интересно смотреть за такими пустыми гонками по телевизору, но, в любом случае, это лучше, чем ничего. Для нас же это будет хуже тестов. В феврале в Барселоне не так много болельщиков, но они всё-таки есть. Скучаю по гонкам, в предвкушении. Такие моменты заставляют ещё больше ценить то, что любишь. Это даёт много энергии и вдохновения продолжать работу с нашей командой», — приводит слова Хэмилтона GPBlog.