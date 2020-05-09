Хэмилтон признался, что ему неинтересно возможное участие в виртуальных гонках

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал об отношении к гоночным симуляторам.
«Немного играю, но не настолько заинтересован в гоночных играх. Другие водители играют в симуляторы, но мне не нравятся iRacing и F1 2019. Sony действительно прислала мне полные настройки игры Gran Turismo. Я вырос на этой игре и много времени уделял ей. Много работал с ними на протяжении многих лет, и это было невероятно круто.
Но если я не фанат гоночных симуляторов, это не значит, что я не играю в игры. Играл в Call of Duty с Пьером Гасли и Шарлем Леклером. Часто общаюсь с людьми в FaceTime. Звоню многим, с кем давно не общался. Обычно вы просто общались с людьми, но теперь нужно искать другие способы взаимодействия», — приводит слова Льюиса Хэмилтона GPBlog.
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