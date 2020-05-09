Риккардо всё ещё надеется стать чемпионом мира

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо признался, что он по-прежнему надеется стать чемпионом мира Формулы-1. 30-летний австралиец признался, что завершит карьеру, когда поймёт, что эта цель недостижима.

«Моей целью было не просто попадание в Формулу-1 — я ставил перед собой задачу стать чемпионом мира. Получаю ли я сейчас удовольствие от Формулы-1? Конечно. Люблю ли я её? Да. Полагаю, что я достаточно хорош, чтобы завоевать титул, это моя конечная цель. Завершу карьеру в тот день, когда перестану верить в то, что титул возможен. Но полагаю, что мне удастся стать чемпионом», — приводит слова Риккардо Marca.

В последние недели в СМИ ходят слухи о том, что в 2021 году Даниэль Риккардо заменит в составе «Феррари» Себастьяна Феттеля.