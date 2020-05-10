Янноне рассчитывает, что обвинения в употреблении допинга снимут с него до старта сезона

Пилот команды MotoGP Андреа Янноне, получивший дисквалификацию на срок 18 месяцев за употребление анаболических стероидов, рассчитывает, что штрафные санкции всё-таки снимут с него ещё до старта нынешнего сезона. Адвокат итальянца Антонио ди Ренсис настаивает, что запрещённые препараты могли попасть в организм спортсмена вместе с пищей.

«Уже 11 или 12 мая мы отправим апелляцию в CAS, там она будет рассмотрена в первой инстанции. У CAS будет 20 дней на ответ. И если дополнительных слушаний не потребуется, уверен, что мы придём к какому-то решению в течение двух месяцев.

В худшем случае мы получим решение ближе к концу лета, но мы полагаем, что разберёмся до старта сезона. Нам кажется, что запрещённые препараты могли попасть в организм Янноне через приём пищи в гостиницах. Там он ограничен в выборе, его рацион зависел от того, что поставляется в отели», — приводит слова специалиста Motorsport.