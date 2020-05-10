Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Шумахер оказался сильнее Сенны в борьбе за звание самого влиятельного человека Формулы-1

Шумахер оказался сильнее Сенны в борьбе за звание самого влиятельного человека Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер пробился в финальный раунд голосования за звание самого влиятельного человека в истории Формулы-1 среди гонщиков. Все 32 участника распределены по сетке таким образом, что представители разных категорий не встречаются до полуфиналов. Категории в опросе следующие: гонщики, руководители команд, изобретатели и личности, изменившие гонки. Опрос проходит на официальном сайте Формулы-1 и завершится 13 мая.

В первом раунде Шумахер победил Ники Лауду, а во втором прошёл Айртона Сенну. В финальном раунде среди гонщиков Михаэль встретится с пятикратным чемпионом мира Хуан-Мануэлем Фанхио, который выбил Льюиса Хэмилтона и сэра Джеки Стюарта.

Финальную пару в секции руководителей команд составили Энцо Феррари и Жан Тодт. Звание лучшего изобретателя оспорят Эдриан Ньюи и Гордон Маррей, а в категории «Личности, изменившие гонки» два раунда выиграли Берни Экклстоун и Сид Уоткинс. Отметим, Шумахер или Фанхио далее встретятся с Феррари либо Тодтом.

Ральф Шумахер: я бы не стал сравнивать Михаэля и Хэмилтона
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020