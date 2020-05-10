Шумахер оказался сильнее Сенны в борьбе за звание самого влиятельного человека Формулы-1

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер пробился в финальный раунд голосования за звание самого влиятельного человека в истории Формулы-1 среди гонщиков. Все 32 участника распределены по сетке таким образом, что представители разных категорий не встречаются до полуфиналов. Категории в опросе следующие: гонщики, руководители команд, изобретатели и личности, изменившие гонки. Опрос проходит на официальном сайте Формулы-1 и завершится 13 мая.
В первом раунде Шумахер победил Ники Лауду, а во втором прошёл Айртона Сенну. В финальном раунде среди гонщиков Михаэль встретится с пятикратным чемпионом мира Хуан-Мануэлем Фанхио, который выбил Льюиса Хэмилтона и сэра Джеки Стюарта.
Финальную пару в секции руководителей команд составили Энцо Феррари и Жан Тодт. Звание лучшего изобретателя оспорят Эдриан Ньюи и Гордон Маррей, а в категории «Личности, изменившие гонки» два раунда выиграли Берни Экклстоун и Сид Уоткинс. Отметим, Шумахер или Фанхио далее встретятся с Феррари либо Тодтом.
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