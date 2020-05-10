Сезон-2020 Формулы-1 может завершиться в январе

Генеральный директор Формулы-1 Чейз Кэри не исключает варианта, при котором сезон-2020 завершится в январе 2021 года.



«В настоящий момент мы планируем завершить сезон в декабре 2020 года. Вероятно, заключительная гонка сезона-2020 состоится 13 декабря. Если сезон придётся продлить, то мы точно не будем проводить гонки в Рождество и на Новый год. Завершение чемпионата в январе также является возможным сценарием. Этот вопрос нужно обсудить с организаторами этапов и участниками чемпионата. Но думаю, что лучшим вариантом станет завершение сезона в декабре», — приводит слова Чейза Кэри RaceFans.



Предполагается, что сезон-2020 стартует 5 июля гонкой в Австрии. На «Ред Булл Ринге» планируется провести две гонки, одна из которых пройдёт в середине недели.