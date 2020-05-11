Тост: готов поспорить на бутылку вина, что мы проведём этап в Австрии

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост уверен, что Формуле-1 удастся начать сезон в австрии 5 июля.
«Если у сотрудника будет обнаружен вирус то он либо сразу отправляется в больницу, либо домой на карантин. Всё зависит от серьёзности ситуации. Если сотрудник работал в группе, то мы должны быть готовы поменять всю группу. Мы готовимся к этому, создаём дублирующие бригады. В ходе европейских Гран-при будет довольно легко заменить сотрудников.
У нас есть план, по которому мы можем быстро поменять любого инженера или механика. Благодаря этому команда наверняка будет работать бесперебойно. Я уверен на сто процентов, что всё в итоге получится. Я готов поспорить на бутылку вина, что мы проведём этап в Австрии», — приводит слова Франца Тоста Süddeutsche Zeitung.
- 11 мая 2020
-
21:47
-
20:30
-
19:03
-
18:02
-
16:41
-
16:06
-
14:49
-
13:55
-
13:39
-
12:50
-
12:32
-
11:19
-
10:40
-
10:29
-
10:14
-
09:41
-
00:53
- 10 мая 2020
-
23:54
-
22:53
-
21:20
-
20:43
-
19:50
-
18:58
-
18:02
-
17:09
-
14:55
-
14:15
-
12:48
-
11:52
-
00:40
- 9 мая 2020
-
23:54
-
22:48
-
21:59
-
20:58
-
19:21