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Тост: готов поспорить на бутылку вина, что мы проведём этап в Австрии

Тост: готов поспорить на бутылку вина, что мы проведём этап в Австрии
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост уверен, что Формуле-1 удастся начать сезон в австрии 5 июля.

«Если у сотрудника будет обнаружен вирус то он либо сразу отправляется в больницу, либо домой на карантин. Всё зависит от серьёзности ситуации. Если сотрудник работал в группе, то мы должны быть готовы поменять всю группу. Мы готовимся к этому, создаём дублирующие бригады. В ходе европейских Гран-при будет довольно легко заменить сотрудников.

У нас есть план, по которому мы можем быстро поменять любого инженера или механика. Благодаря этому команда наверняка будет работать бесперебойно. Я уверен на сто процентов, что всё в итоге получится. Я готов поспорить на бутылку вина, что мы проведём этап в Австрии», — приводит слова Франца Тоста Süddeutsche Zeitung.

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