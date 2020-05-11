Тост: готов поспорить на бутылку вина, что мы проведём этап в Австрии

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост уверен, что Формуле-1 удастся начать сезон в австрии 5 июля.



«Если у сотрудника будет обнаружен вирус то он либо сразу отправляется в больницу, либо домой на карантин. Всё зависит от серьёзности ситуации. Если сотрудник работал в группе, то мы должны быть готовы поменять всю группу. Мы готовимся к этому, создаём дублирующие бригады. В ходе европейских Гран-при будет довольно легко заменить сотрудников.



У нас есть план, по которому мы можем быстро поменять любого инженера или механика. Благодаря этому команда наверняка будет работать бесперебойно. Я уверен на сто процентов, что всё в итоге получится. Я готов поспорить на бутылку вина, что мы проведём этап в Австрии», — приводит слова Франца Тоста Süddeutsche Zeitung.