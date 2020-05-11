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Хорнер рассказал, как Гран-при Австралии отменили в последний момент из-за «Мерседеса»

Хорнер рассказал, как Гран-при Австралии отменили в последний момент из-за «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал подробности о том, как был отменён Гран-при Австралии.

«Если вернуться к Гран-при Австралии, то в паддоке оказалось около 13 человек, у которых были обнаружены симптомы коронавируса, и все они были отправлены на обследование. Все результаты были отрицательными. Это были люди с джетлагом, болью в горле, простудой и подобными вещами. Но затем один тест «Макларена» дал положительный результат и они приняли решение не участвовать в гонке ещё до того, как мы успели это коллективно обсудить.

На собрании я, как и многие из нас, предложил провести пятничные заезды и следить за ситуацией. Если бы были другие случаи, то мы бы пересмотрели решение, но мы могли начать мероприятие. «Макларен» имел полное право отказаться от участия, учитывая обстоятельства, но в правилах нет пункта, по которому остальные должны были последовать за ними. Росс Браун позвонил Жану Тодту и сказал, что последует за большинством на голосовании.

Он сказал, что согласен с моим предложением оценить ситуацию в течение суток. Он тоже хотел, чтобы Гран-при состоялся. Но вскоре после окончания встречи мне позвонил Росс и сказал, что «Мерседес» изменил свой взгляд на ситуацию. Это означало, что они не будут поставлять двигатели своим клиентам. Это перевернуло ситуацию с ног на голову и в итоге Формуле-1 не осталось ничего, кроме как отменить Гран-при», — написал Хорнер в своей колонке на официальном сайте «Ред Булл».

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