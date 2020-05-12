Motorsport-Total: Себастьян Феттель покинет «Феррари» по окончании сезона-2020

Немецкий гонщик, четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель покинет «Феррари» по окончании сезона-2020, сообщает Motorsport-Total. По информации источника, официально об уходе пилота будет объявлено уже на этой неделе, задолго до старта сезона-2020, отложенного из-за пандемии коронавируса.
Другое немецкое издание, Bild, также подтвердило эту информацию.
В последнее время стороны пытались прийти к соглашению о продлении контракта, однако условия, предложенные «Феррари», не устроили немецкого гонщика.
Пока неизвестно, где именно Феттель продолжит карьеру. По информации итальянских СМИ, «Рено» уже сделала предложение Феттелю о контракте на сезон-2021. Сообщается, что Даниэль Риккардо настроен покинуть команду после двух неудачных сезонов.
Ещё одним вариантом продолжения карьеры Феттеля называют «Макларен», в случае, если Карлос Сайнс займёт место Себастьяна в «Феррари».
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