Motorsport-Total: Себастьян Феттель покинет «Феррари» по окончании сезона-2020

Немецкий гонщик, четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель покинет «Феррари» по окончании сезона-2020, сообщает Motorsport-Total. По информации источника, официально об уходе пилота будет объявлено уже на этой неделе, задолго до старта сезона-2020, отложенного из-за пандемии коронавируса.

Другое немецкое издание, Bild, также подтвердило эту информацию.

В последнее время стороны пытались прийти к соглашению о продлении контракта, однако условия, предложенные «Феррари», не устроили немецкого гонщика.



Пока неизвестно, где именно Феттель продолжит карьеру. По информации итальянских СМИ, «Рено» уже сделала предложение Феттелю о контракте на сезон-2021. Сообщается, что Даниэль Риккардо настроен покинуть команду после двух неудачных сезонов.



Ещё одним вариантом продолжения карьеры Феттеля называют «Макларен», в случае, если Карлос Сайнс займёт место Себастьяна в «Феррари».