В «Феррари» прокомментировали решение расстаться с Феттелем

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал решение Себастьяна Феттеля покинуть команду. Четырёхкратный чемпион мира планирует расстаться со «Скудерией» в конце 2020 года.



«Это наше совместное с Себастьяном решение. Обе стороны считают его лучшим в данной ситуации. Оно далось нелегко, учитывая ценность Себастьяна как пилота и как человека. Я не могу назвать какую-то конкретную причину, кроме общего и дружеского убеждения в том, что нам пришло время расстаться для достижения соответствующих целей.



Себастьян с его 14 победами уже стал частью истории «Скудерии». Он третий по успешности гонщик команды, притом что очков набрал больше всех. За пять лет нашей совместной работы он трижды финишировал в первой тройке чемпионата пилотов, внеся значительный вклад в постоянное присутствие команды в топ-3 Кубка конструкторов.

От имени всех сотрудников «Феррари» я хочу поблагодарить Себа за его высокий профессионализм и человеческие качества, которые он проявил за эти пять лет, в течение которых мы разделили так много замечательных моментов.

Нам не удалось вместе завоевать титул чемпиона мира, который стал бы для него пятым, но мы считаем, что всё ещё можем многое извлечь из этого необычного сезона 2020 года", — приводятся слова Бинотто на сайте Формулы-1.