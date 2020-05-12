На фоне ситуации в «Феррари» Сайнс приостановил переговоры с «Маклареном»

Испанское издание Marca сообщило новые подробности возможного перехода Карлоса Сайнса в «Феррари». Газета не утверждает, что контракт Сайнса и «Феррари» уже согласован, но вместе с тем отмечает, что их контакты начались ещё год назад.



В феврале 2020 года Сайнс и «Макларен» вели предварительные переговоры о продлении контракта, истекающего по окончании сезона. Переговоры шли в нужном направлении, однако остановка всей активности в Формуле-1 и изменение ситуации на рынке пилотов привели к тому, что общение Сайнса и «Макларена» было заморожено.



При этом, по данным Marca, сам Сайнс абсолютно готов к переходу в «Феррари» и конкуренции с Шарлем Леклером. Карлоса привлекает перспектива каждый гоночный уик-энд бороться за подиумы и иметь шансы на победы.