«Феррари» объявит о контракте с Сайнсом в ближайшие 48 часов

Руководство «Феррари» объявит о подписании контракта с Карлосом Сайнсом в ближайшие 48 часов, сообщает итальянская редакция Motorsport. Стороны уже согласовали основные детали контракта и сейчас работают над последними деталями.
Ожидается, что появление испанца в «Скудерии» существенно сэкономит средства команде. Его оклад будет значительно меньше, чем у Себастьяна Феттеля, которого он заменит в коллективе.
Помимо Сайнса кандидатами на место в «Феррари» называли Даниэля Риккардо и Антонио Джовинацци. О грядущем расставании «Скудерии» с Себастьяном Феттелем было объявлено сегодня утром, 12 мая.
Минувший сезон стал для Сайнса сильнейшим в карьере. По итогам чемпионата он занял шестое место, став первым пилотом за последние несколько лет, который занял место в топ-6, не выступая в топ-командах.
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