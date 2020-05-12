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«Феррари» объявит о контракте с Сайнсом в ближайшие 48 часов

«Феррари» объявит о контракте с Сайнсом в ближайшие 48 часов
Авто / Формула-1 0

Руководство «Феррари» объявит о подписании контракта с Карлосом Сайнсом в ближайшие 48 часов, сообщает итальянская редакция Motorsport. Стороны уже согласовали основные детали контракта и сейчас работают над последними деталями.

Ожидается, что появление испанца в «Скудерии» существенно сэкономит средства команде. Его оклад будет значительно меньше, чем у Себастьяна Феттеля, которого он заменит в коллективе.

Помимо Сайнса кандидатами на место в «Феррари» называли Даниэля Риккардо и Антонио Джовинацци. О грядущем расставании «Скудерии» с Себастьяном Феттелем было объявлено сегодня утром, 12 мая.

Минувший сезон стал для Сайнса сильнейшим в карьере. По итогам чемпионата он занял шестое место, став первым пилотом за последние несколько лет, который занял место в топ-6, не выступая в топ-командах.

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